Мария Шарапова начнет с конца

В первом же круге стартующего в понедельник Открытого чемпионата США состоится матч, который можно считать наиболее ожидаемым событием в женском теннисе. В Нью-Йорке встретятся две самые знаменитые участницы турнира — экс первые ракетки мира Мария Шарапова и Серена Уильямс. Прежде на US Open эти две непримиримые соперницы друг с другом не играли. Причем россиянка имеет неплохой шанс прервать серию поражений от американки, которая не проигрывает ей уже полтора десятилетия, но две недели назад получила травму.

Жеребьевка любого чемпионата Большого шлема — чрезвычайно интригующее и непредсказуемое мероприятие. Ведь большое количество участников — по 128 игроков в мужском и женском одиночных разрядах — подразумевает большое разнообразие отдельных турнирных сюжетов, рождающихся абсолютно случайно.

Вот и стартующий в понедельник US Open исключением не стал. Когда выяснилось, что на самом старте Серена Уильямс впервые в истории этого турнира встретится с Марией Шараповой, от неожиданности вздрогнул весь теннисный мир. Дело ведь даже не в том, что на двоих эти выдающиеся спортсменки выиграли 28 чемпионатов Большого шлема — больше, чем все остальные участницы нынешнего турнира вместе взятые. Важнее другое: в Нью-Йорке продлится едва ли не самое непримиримое соперничество в современном теннисе. Соперничество не только спортивное, но и чисто женское, которое американка и россиянка ведут уже 15 лет не только на кортах лицом к лицу, но и заочно — на рекламных плакатах, в социальных сетях, телевизионных шоу и даже на страницах собственных автобиографий.

Но если все-таки отбросить в сторону эпитеты и вернуться к фактам, то прежде всего следует вспомнить, что счет личных встреч Серены Уильямс с Марией Шараповой — 19:2 в пользу американки. Что обе победы Шарапова одержала в далеком 2004 году — на Wimbledon и итоговом турнире в Лос-Анджелесе. Что Уильямс в последний раз обыгрывала ее в четвертьфинале того самого Australian Open 2016 года, по окончании которого у россиянки взяли злополучную мельдониевую допинг-пробу. И что, наконец, в прошлом году на Roland Garros американка отказалась выйти на матч четвертого круга против Шараповой из-за травмы. Причем многие тогда сочли, что Серена Уильямс, лишь недавно вернувшаяся на корт после рождения дочери и находившаяся не в лучшей форме, просто решила не рисковать.

И тут, конечно, нельзя не задаться вопросом, который вчера вечером оживленно обсуждался на теннисных страницах в социальных сетях: а не повторится ли парижская история? Готова ли Серена Уильямс рискнуть сейчас и в первом круге турнира Большого шлема выйти на корт против оппонентки, которой она уступать наверняка жутко не хочет?

И ведь поводы для дискуссии действительно имеются. Давно известно, что практически любой, даже вполне успешный для себя турнир Серена Уильямс начинает довольно тяжело. К тому же совсем недавно у нее были проблемы со здоровьем. Две недели назад в Торонто 37-летняя американка получила травму спины и по этой причине была вынуждена сначала в Торонто отказаться от продолжения борьбы в едва начавшемся финальном матче против канадки Бьянки Андрееску, а затем еще и снялась с крупного состязания в Цинциннати.

Что касается Марии Шараповой, то она, разумеется, давно не блещет. И это еще мягко сказано: ведь после выхода в четвертый круг Australian Open нынешняя 87-я ракетка мира ни разу не выиграла хотя бы два матча подряд. Однако в Торонто и особенно в Цинциннати, где, кстати, в первом круге россиянка победила на старте американку Элисон Риске, занимающую в рейтинге 37-е место, ей отдельными отрезками удавалось демонстрировать весьма неплохую игру. Это касалось и качества подачи, с которой у Шараповой давно были проблемы.

Конечно, прогресс в игре Шараповой, связанный, вероятно, в том числе и со сменой тренера — место шведа Томаса Хогстедта в ее команде во время US Open займет итальянец Риккардо Пьятти,— крайне невелик. Но, как ни парадоксально это звучит, сейчас она имеет право смотреть на встречу с Сереной Уильямс с большим оптимизмом, чем перед четвертьфиналом Australian Open 2016 года, в котором уступила со счетом 4:6, 1:6.

Однако если американка и раздумывает сейчас о том, не сняться ли ей от греха подальше, для этого должны иметься в наличии очень веские медицинские показания. Ведь главной, а возможно, и единственной мотивацией Серены Уильямс для продолжения карьеры являются победы на чемпионатах Большого шлема. Кстати, судя по заключению контракта на выступление в январе на турнире в новозеландском Окленде, о чем было объявлено на днях, уходить Уильямс пока не собирается.

Евгений Федяков