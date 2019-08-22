При пожаре на складе в Санкт-Петербурге есть пострадавшие

Спасатели продолжают тушить по повышенному номеру сложности №3-БИС пожар на складе в Невском районе Петербурга. Площадь горения на промышленном объекте по адресу: Складская улица, д.6 в настоящий момент составляет 500 кв. м. Из здания эвакуированы 200 человек, одного из них осматривают врачи скорой помощи, сообщает со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС телеканал «78».

Напомним, пожар в складском корпусе в Невском районе города начался в районе 14:00. К его ликвидации в общей сложности было привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава.