Контракт на строительство двух атомных ледоколов Балтзавод может подписать 23 августа

В пятницу, 23 августа, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») планируют подписать контракт на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Подписание соглашение произойдет в Мурманске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в отрасли.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что Балтийский завод стал единственным участником соответствующего электронного аукциона с начальной стоимостью контракта в 100 млрд рублей.

В настоящий момент на Балтзаводе в Петербурге строятся три атомных ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Урал» и «Сибирь». Общая сумма контрактов на их строительство составляет более 121 млрд руб. Планируется, что они будут сданы в начале и конце 2020 года, а также в ноябре 2021 года соответственно.