Банк «Возрождение» запустил акцию «Твои правила» для новых и действующих клиентов.

В рамках акции активное использование дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА позволяет клиентам дополнительно увеличить доход по накопительным счетам и вкладам дополнительно на величину до 2% годовых и/или снизить процент по потребительским и ипотечным кредитам от 0,3% до 1,5% от первоначальной ставки. Чем больше оборот/сумма покупок по карте, тем больше размер надбавки и/или скидки по основному продукту получает клиент.

Для участия в акции держателю дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА при наличии оформленного в банке «Возрождение» кредита, накопительного счета или вклада (или их сочетания) предлагается выбор из трех опций: «CashBack», «Сбережения» (для получения надбавки к проценту по вкладу и накопительному счету) и «Заемщик» (для получения скидки по процентной ставке по кредиту). Клиент может самостоятельно выбрать одну или сочетание любых двух опций. В результате клиент сможет получить ежемесячную компенсацию ставок путем выплаты на счет #НЕПРОСТОКАРТА в виде CashBack.

«Многие клиенты уже успели оценить продукты банка "Возрождение". Теперь их сочетание, а именно синергия использования карты и вклада/кредита позволит клиентам получить дополнительную выгоду и наиболее привлекательные на рынке условия, – отмечает Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Например, минимальная ставка по кредиту в рамках акции составит 8%, а максимальная по вкладу – 8,5%».

Изначально в первый календарный месяц после подключения к акции «Твои правила» держателю карты #НЕПРОСТОКАРТА предоставляется одна опция – CashBack до 5% от покупок. Начиная со второго календарного месяца клиент сможет по желанию подключить дополнительные опции: «Сбережения» и «Заемщик». При выборе клиентом сочетания двух опций компенсация ставок по акции рассчитывается по принципу 50% на 50%.

Ознакомиться с подробными условиями акции можно на сайте www.vbank.ru, в любом отделении банка «Возрождение» или обратившись по телефону 8-800-755-00-05 (звонок по России бесплатный).