Суд отменил постановление об освобождении криминального авторитета Николая Смовжа

Свердловский областной суд отменил постановление Синарского райсуда Каменска-Уральского о досрочном освобождении криминального «авторитета» Николая Смовжа, считавшегося «смотрящим» за Ревдой. Его осудили в 2016 году на 19 лет за организацию убийств и взрыва пункта приема металлолома, совершенных в 1990-х годах. Постановление об освобождении от наказания было опротестовано прокурором, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление суда первой инстанции отменено, так как им были допущены нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в том, что суд установил лишь наличие у осужденного диагноза, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, однако не исследовал и не дал оценку обстоятельствам, имеющим значение для разрешения ходатайства»,— говорится в сообщении суда. Теперь материалы дела передадут на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Николай Смовж был осужден в мае 2016 года Свердловским облсудом за организацию двух заказных убийств,покушение на убийство (ст. 105 УК РФ), незаконное хранение огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ) и организацию взрыва в пункте приема цветного металла (ст. 167 УК РФ). 23 марта он был освобожден от наказания из-за тяжелого состояния здоровья, несмотря на то, что у него осталось еще 14 лет и десять месяцев заключения. Однако апелляционная коллегия судей отменила это решение. Дело об освобождении направили на новое рассмотрение. В итоге Синарский райсуд снова удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении авторитета из-за проблем со здоровьем.

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