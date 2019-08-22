Арзамасский приборостроительный завод занял 400 млн рублей в Саровбизнесбанке

Саровбизнесбанк 21 августа открыл кредитную линию на 400 млн руб. для нужд АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» (АПЗ, Нижегородская область). Как сообщается в отчетности компании, средства предоставят на два года под 9,2% годовых. Размер сделки составляет 473,6 млн руб. или 3,9% от балансовой стоимости активов предприятия (12,2 млрд руб.).

Ранее в июле заключение сделки одобрил совет директоров АПЗ. Тогда стало известно, что средства необходимы компании для пополнения оборотных средств, в том числе расчетов с поставщиками, выплаты зарплаты, оплаты налогов и страховых взносов.

Напомним, в 2019 году Саровбизнесбанк уже открывал АПЗ кредитную линию на аналогичных условиях, заем планируется погасить до марта 2021 года.

Анастасия Еремина