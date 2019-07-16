Арзамасский приборостроительный завод займет в Саровбизнесбанке 400 млн рублей

Совет директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» (АПЗ, Нижегородская область) одобрил заключение кредитного договора с ПАО «Саровбизнесбанк», сообщается на сайте центра раскрытия информации. Кредитную линию с лимитом 400 млн руб. предоставят предприятию на два года под 9,2% годовых, полная сумма сделки не должна превысить 473,6 млн руб.

Размер сделки составляет 3,63% от балансовой стоимости активов предприятия, которая оценивается в 13 млрд руб. Средства заводу необходимы для пополнения оборотных средств, в том числе расчетов с поставщиками, выплаты зарплаты, оплаты налогов и страховых взносов.

Анастасия Еремина