Высокие ставки

Личный вклад

Этой осенью ожидаются продажи сразу нескольких именных коллекций, и большая часть на этот раз досталась Christie’s. Самая громкая (хотя и не самая интересная с точки зрения искусства) принадлежала когда-то Ли Бувье Радзивилл, младшей сестре Жаклин Кеннеди. Распродавать будут все, что окружало эту светскую даму и покровительницу искусств в Нью-Йорке и Париже,— картины, скульптуры, книги, наряды, ювелирные украшения, фотографии и памятные вещицы из нью-йоркских и парижских апартаментов. Торги, назначенные на середину октября, пройдут в здании Рокфеллер-центра на Манхэттене. Практика показывает, что верить невысоким эстимейтам даже на безделицы нельзя: в попытке получить хоть что-нибудь из принадлежавшего известной личности участники подобных аукционов могут лихо превысить верхнюю границу оценочной стоимости в десятки раз. К примеру, заявленные в каталоге кресла в стиле Людовика XIV или Наполеона III оценены в $500–800, но всем понятно, что за такой удобный предмет, который даст возможность новым владельцам заявить о том, что в их доме тоже есть часть мировой светской истории, многие будут готовы легко расстаться и с $5 тыс., и с $10 тыс. Участвующие в распродаже предметы искусства, к сожалению, пока не объявлены.

27 сентября в Нью-Йорке тот же аукционный дом выставит на торги 35 работ американского концептуалиста Эда Рушея из коллекции архитектора Фреда Кларка и его супруги Лоры. Эстимейты начинаются от $5–7 тыс. за литографию из тиража в 35 экземпляров и доходят до $500–700 тыс.— во столько специалисты Christie’s оценивают внушительного размера, полтора метра по широкой стороне, рисунок «A Person Who Is Very Nice» 1988 года, выполненный акрилом на бумаге. Другие принадлежавшие чете произведения искусства, к примеру Андреаса Гурски, а также предметы коллекционного дизайна, от Геррита Томаса Ритвельда до Дональда Джадда, станут частью будущих аукционов этого года, которые пройдут с октября по декабрь.

Пабло Пикассо, «Buste d’homme», 1968 год Фото: Christie's

Вечер 1 октября на одной из самых горячих недель осеннего Лондона — в преддверии арт-ярмарки Frieze, когда в город традиционно слетаются главные международные коллекционеры,— Christie’s отдал продаже 54 работ из коллекции Джереми Ланкастера, покинувшего этот мир в апреле председателя правления Wolseley. Широкая публика впервые получит возможность увидеть все предметы искусства вместе, хоть многие из них часто привозили на выставки или даже годами выставляли в британских музеях — если желания что-либо приобрести и нет, посетить предаукционную выставку все равно стоит. В коллекции Ланкастера были не только работы послевоенных английских художников: она включала важные европейские и американские имена.

Так, за узнаваемое полотно Филипа Гастона «Language I» (1973), в котором объединились все знаковые мотивы художника, аукционный дом планирует выручить £1,5–2 млн, и столько же — за не менее хрестоматийную геометрическую абстракцию Бриджит Райли «Orphean Elegy 7» (1979). Картину Джозефа Альберса из важной и считающейся вершиной его мастерства серии «Во славу квадрата», написанную маслом в темно-красных тонах в 1962-м, оценили в £600–800 тыс. Тем, кто после выставки в ГМИИ имени Пушкина, посвященной лондонской школе, бесповоротно влюбился в живопись Фрэнка Ауэрбаха, на аукционе представится редкая возможность побороться сразу за две работы, изображающие его любовницу Стеллу Уэст, правда, написаны они с разницей в 12 лет. Более дорогая — ранняя, 1955 года. Для этой небольшой по размерам, 40 на 31,8 см, картины планируют найти покупателя, готового заплатить £800 тыс.—1,2 млн.

Филип Гастон, «Language I», 1973 год Фото: Christie's

С сентября по декабрь Christie’s будет по частям распродавать все, что за жизнь собрала продюсер бродвейских постановок Терри Аллен Крамер. Так, мебель и предметы декора из интерьера ее пентхауса в Верхнем Ист-Сайде уйдут с молотка в Нью-Йорке 16 октября, а коллекция искусства будет распределена по тематическим продажам в течение трех осенних и первого зимнего месяца 2019-го. Всего в продажу поступит 260 лотов суммарной оценочной стоимостью около $20 млн. Особый интерес представляют «Buste d’homme» (1968) из «мушкетерской» серии Пабло Пикассо (эстимейт $9–12 млн) и полотно «Jardin et poulailler chez Octave Mirbeau, Les Damps» (1892) Камиля Писсарро (эстимейт $4–6 млн), которые будут представлены 11 ноября на вечерних торгах искусства импрессионизма и модернизма в Рокфеллер-центре.

Шутка или нет

В середине сентября два тяжеловеса аукционного дела параллельно организуют онлайн-аукцион с работами Бэнкси. Christie’s проводит его с 16 по 24 сентября, Sotheby’s — с 6 по 19-е. Оценочная стоимость представленных принтов варьируется от £8–12 тыс. до £30–50 тыс. При этом в Sotheby’s предполагают, что версия нашумевшего в прошлом октябре «шедевра» «Девочка с шаром», разрезанного наполовину шредером по прихоти художника прямо во время вечерних торгов (что, впрочем, не помешало работе уйти к клиенту за миллион фунтов с небольшим), но отпечатанная на бумаге, стоит £60–80 тыс. Разумеется, это не уникальный принт, а один из экземпляров тиража в 150 копий, выпущенного в 2004 году. На торгах Christie’s выставлен вариант той же легендарной «Девочки» в версии побогаче — изображение улетающего воздушного шарика в форме сердца здесь не канонического красного, а золотого цвета. Эстимейт — £150–250 тыс. Самое интересное, что свои торги в Christie’s назвали по одной из нашумевших работ Бэнкси — «I can't believe you morons actually buy this sh*t» («Не могу поверить, что вы, кретины, на самом деле покупаете это дерьмо»). Вершина британского юмора, не иначе.

Молодые фавориты

Появятся на грядущих торгах и работы авторов, за которыми сейчас на первичном рынке долгая бесперспективная очередь (а на вторичном вокруг них дикий ажиотаж). Так, 24 сентября в Нью-Йорке на аукционе Phillips «New Now» можно будет побороться за небольшой пастельный портрет от Николя Парти, которого теперь представляет мегагалерея Hauser & Wirth. Несмотря на то что наиболее востребованы сегодня его полусюрреалистические пейзажи и скульптуры, портреты на фоне тотального дефицита тоже рискуют попасть в категорию произведений искусства, уверенно пробивающих верхнюю границу эстимейта. Специалисты аукционного дома оценили работу достаточно скромно — в $40–60 тыс. Напомним, что на прошлых торгах Phillips его пейзаж ушел за $608 тыс. (это в четыре раза выше верхней границы оценочной стоимости). Интересный портрет от того же художника предлагают 6 октября Sotheby’s на вечерних торгах современного искусства в Гонконге. Работа здесь крупнее и значительно дороже — эстимейт $255–382 тыс.

4 октября в Лондоне на вечерних торгах современного искусства аукционного дома Phillips будет продана и масштабная работа Чабалалы Селф — «Флорида» (2015). Эстимейт пока не объявлен, но в июне на Christie’s похожая работа художницы ушла в шесть раз дороже верхней границы эстимейта — за £371 250.

Музейная классика

Бэнкси, «Girl with Balloon (Gold)», 2004 год Фото: Christie's

3 октября на лондонских торгах Bonhams, где будет представлено послевоенное и современное искусство, стоит обратить внимание на совсем небольшую, немногим шире и длиннее листа А4, картину Лучо Фонтаны из главной его серии «пространственных концептов». Холст желтого цвета пересекают по диагонали четыре разреза. Эстимейт — £250–350 тыс. Как правило, на аукционах самые высокие результаты показывают белые и красные холсты художника, а самые «неудачные» в коммерческом плане — зеленые и синие. По характеру разрезов этот желтый претендует на хороший результат. Тем, кто всегда хотел обзавестись версией легендарных бассейнов Дэвида Хокни, стоит присмотреться к карандашному рисунку 1965 года — удачного в творческом плане для художника. Его оценивают в ту же сумму. Метровой высоты картину Жана Дюбюффе с не менее легендарным, чем у Хокни, но абстрактным сюжетом из середины 1960-х планируют продать за £550–750 тыс. А 5 октября на торгах, посвященных искусству импрессионизма и модернизма, у Bohnams будет выставлена одна из поздних отливок скульптуры Огюста Родена «Pierre de Wissant, nu monumental» (1886), выполненная в мастерской Жоржа Рудье в 1972-м. Версия под номером 4 из 11 имеющихся оценивается в £400–600 тыс.

Бэнкси, «Morons (Sepia)», 2007 год Фото: Christie's

17 октября, в дни проведения главной французской арт-ярмарки FIAC, в Париже, на вечерних торгах Christie’s будет выставлена масштабная — 200 на 350 см — картина «Парк де Пренс» французского художника русского происхождения Николя де Сталя. Он написал ее после матча Франция—Швеция на знаменитом стадионе, который и дал название полотну, в 1952 году. По мнению экспертов, эта работа стала вершиной в серии произведений с изображением футболистов. После смерти художника в 1955 году она оставалась в собрании семьи де Сталь. Оценочная стоимость картины — €18–25 млн.

Александр Щуренков