Куда привязать дирижабль

Военно-морское министерство США устроило торжественный прием в честь 30 офицеров и матросов, совершивших на дирижабле R-34 фантастический перелет через Атлантику. 108 часов герои боролись с западными ветрами и наконец совершили посадку на летном поле Рузвельт на Лонг-Айленде.

На торжественном приеме британский генерал Эдвард Майтленд выступил с речью, посвященной будущему воздухоплавания. Он сказал: «Этот воздушный корабль недостаточно велик для такого путешествия. Нам пришлось нелегко, когда запас горючего стал подходить к концу. Когда появятся воздушные суда в пять раз больше, чем это, таких проблем больше не будет».

Генерал Майтленд предсказал, что воздушные корабли будущего смогут развивать скорость до 100 миль в час (161 км/ч в метрической системе мер) и поднимать груз весом до 200 тонн. Такое воздушное судно сможет перевозить пассажиров и почту. В настоящее время в Великобритании ведется строительство воздушного корабля, который будет превышать R-34 по размерам в два раза. Он сможет взять на борт батальон пехоты с полным вооружением.

Все, кто наблюдал за тем, как R-34 болтало на ветру при скорости ветра 20 миль в час (32 км/ч) и как 100 человек с трудом могли удержать его, понимают, как опасна посадка подобных воздушных судов большого размера. Очевидно, что в целях обеспечения безопасности экипажа и пассажиров на любом летном поле должна находиться мачта, за которую можно зацепить канат дирижабля, подобно тому, как швартуют морские суда в порту. Эта идея была впервые выдвинута еще до войны в связи с большим количеством аварий, случившихся при посадке цеппелинов. Сейчас сооружение подобных конструкций стало насущной необходимостью.

Сообщение о перелете R-34 и речи генерала Майтленда опубликовано в журнале Scientific American от 19 июля 1919 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев