Поменьше кислорода

Нет человека, кто не знал бы слова «стресс». Но, возможно, не все знают, что стресс — не всегда враг, который приходит вместе с отрицательными эмоциями, вредными внешними воздействиями и болезнями от нервов.

Стресс — неизбежная и неотъемлемая часть жизни, без которой невозможны приспособление к среде обитания и формирование правильных и сберегающих здоровье и жизнь реакций организма на опасные ситуации. Эпизоды умеренного стресса не повреждают, а лишь активируют внутренние защитные силы организма, которые таким образом тренируются и обретают способность противостоять тяжелому стрессу. Без такой тренировки небольшими стрессами тяжелый стресс может причинить серьезный вред. Эти защитные силы организмы называют стресс-лимитирующими системами. Выдающийся советский и российский патофизиолог Феликс Меерсон, разработавший концепции стресса и адаптации и заложивший основы новой науки — адаптационной медицины, говорил, что защита организма от тяжелого стресса адаптацией к небольшим стрессам очень точно описывается поговоркой «за одного битого двух небитых дают».

Таким образом, небольшие стрессы необходимы и полезны. Однако когда стресс становится чрезмерно интенсивным или длительным, он может вызывать очень серьезные последствия как для психического, так и для физического здоровья. Состояние, которое развивается у людей, перенесших травмирующие, угрожающие жизни события, называется посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). ПТСР проявляется высоким уровнем тревожности, навязчивыми воспоминаниями или, напротив, выпадением памяти о травмирующем событии, наличием так называемого триггера — стимула, который связан с пережитым тяжелым стрессом и вызывает его повторно, и многими другими симптомами. Это расстройство способно приводить к психическим, сердечно-сосудистым, желудочно-кишечным, эндокринным и даже онкологическим последствиям. У больных ПТСР с высокой частотой развиваются депрессия, инфаркт миокарда, инсульт, гипертензия, сахарный диабет, язва желудка, болезнь Альцгеймера и другие заболевания.

Впервые ПТСР был описан у ветеранов Первой мировой войны, а также вьетнамской и афганской войн. Позднее выяснилось, что еще в 1871 году было описано стрессовое заболевание сердца у участников гражданской войны в Америке, которое получило название «сердце солдата» или «синдром Да Косты» по имени обнаружившего его ученого. Сейчас уже хорошо известно, что ПТСР и сопутствующие ему расстройства наблюдаются не только у военных, но и у людей, переживших смерть близких, природные и техногенные катастрофы, ставших жертвами теракта или насилия, имеющих или перенесших тяжелые заболевания.

ПТСР требует медикаментозного и психотерапевтического лечения и длительной реабилитации. Однако это лечение недостаточно эффективно; к тому же препараты, используемые для лечения ПТСР, имеют довольно много противопоказаний и побочных эффектов. Поскольку, по оценкам, ПТСР страдает около 10% населения, постоянно существует необходимость в разработке новых способов его лечения и предупреждения.

Одним из таких способов оказалась адаптация к дозированной, умеренной гипоксии, то есть дыхание воздухом со сниженным содержанием кислорода. Адаптация к гипоксии, проводимая во многоместных барокамерах типа «зала горного климата» или путем дыхания через индивидуальную маску, давно используется в мире для самостоятельного или вспомогательного лечения сердечно-сосудистых, неврологических, аллергических, эндокринных и других заболеваний, при подготовке к операциям, для повышения эффективности тренировки спортсменов. Такое разнообразие возможностей адаптации к гипоксии объясняется тем, что ее эффект основан на повышении мощности собственных защитных механизмов организма — стресс-лимитирующих систем, которые мы упоминали выше. Адаптация к гипоксии практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов.

Исходя из этого и было проведено исследование, в котором приняли участие Институт общей патологии и патофизиологии и Институт морфологии человека в Москве, Южно-Уральский государственный университет в Челябинске и центр медицинских наук Университета Северного Техаса в Форт-Уэрте (США). Изучалась возможность использования адаптации к гипоксии для предупреждения повреждений организма, вызванных ПТСР. Чтобы вызвать ПТСР у адаптированных к гипоксии и неадаптированных крыс, их подвергали воздействию запаха кошачьей мочи в течение десяти дней по десять минут в день. Через две недели после завершения курса таких стрессов проводили поведенческие тесты, чтобы определить, развился ПТСР или нет. Оказалось, что у неадаптированных крыс развилось тревожное состояние, соответствующее ПТСР. Более того, у этих крыс обнаружились серьезное повреждение надпочечников — дегенерация и атрофия ткани, синтезирующей кортикостерон — гормон, который обычно вырабатывается при стрессе и препятствует переходу стресса в ПТСР. При ПТСР в отличие от острого стресса уровень кортикостерона в крови снижен.

Ожидания оправдались: адаптация к гипоксии предотвратила развитие ПТСР у крыс. У адаптированных крыс, которые подвергались такому же стрессу, как и неадаптированные, отсутствовали поведенческие признаки тревожности, нормализовался уровень кортикостерона в крови, исчезли дегенеративные изменения ткани надпочечников, а их вес приблизился к норме.

Таким образом, адаптация к гипоксии оказалась перспективным, многообещающим средством, которое возможно использовать для лечения и профилактики ПТСР в качестве вспомогательного или даже самостоятельного лечения. Несомненно, потребуются дальнейшие экспериментальные исследования, прежде чем этот метод станет возможным применять у людей, переживших тяжелые, травмирующие события, чтобы не допустить развития у них ПТСР и сопутствующих ему заболеваний.

Евгения Манухина, доктор биологических наук, Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии