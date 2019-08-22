Воронежские следователи подозревают дочь бывшего чиновника в создании ОПГ

Дочь экс-главы администрации расположенного под Воронежем Новоусманского района Владимира Чернышова Любовь Овчинникову обвинили в особо крупном мошенничестве с землями муниципалитета в составе организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает DeFacto (http://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2019/08/siloviki_sochli_doch_eks_glavy_rayona_pod_voronezhem_liderom_opg/). По окончательной версии следствия, она возглавляла ОПГ, действовавшую в 2012–2017 годах.

Среди фигурантов дела также экс-глава отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района Лилия Киреева. Как считают следователи, по указанию Любови Овчинниковой двое членов предполагаемой ОПГ искали льготников, у которых было право получить землю от государства, а Любовь Киреева обеспечивала прием документов в нарушении установленного порядка. Таким образом, участки без очереди выделялись льготникам и продавались аффилированным с мошенниками лицам по заниженным ценам. На фоне уголовного дела Владимир Чернышов покинул пост главы администрации района.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Земля уходит из-под ног».