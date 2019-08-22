СКР возбудил уголовное дело по факту гибели человека при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский»

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели члена экипажа пассажирского теплохода «Петр Чайковский» при пожаре на судне.

Как сообщили в СКР, по данным следствия, возгорание на теплоходе произошло в каюте механика. В результате мужчина 1994 года рождения получил тяжелые травмы, от которых скончался по дороге в больницу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что пожар на теплоходе «Петр Чайковский», пришвартованном у Октябрьской набережной, произошел рано утром в четверг, 22 августа. С борта судна было эвакуировано 320 человек.