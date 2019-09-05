Слезы Италии

Президент Max Mara Fashion Group Луиджи Марамотти и Ивона Блазвик, директор уважаемой лондонской галереи Whitechapel, впервые встретились в 2004-м благодаря пиар-агентству, которое занималось поддержкой модной группы в Великобритании. И решили, что искусство способно соединить марку и британскую аудиторию. В итоге все вышло еще масштабнее — Max Mara Art Prize for Women стала международно признанной и престижной наградой, дающей возможность женщинам-художникам заявить о себе миру, представив большой сольный проект сразу в двух городах — Лондоне и Реджо-Эмилии. Вспоминая, как все начиналось, Ивона Блазвик отмечает, что во многом при учреждении премии Луиджи Марамотти двигало желание дать возможность художницам исследовать его родину — Италию. Марамотти вдохновили гранд-туры XVIII века: художники, поэты, писатели посещали места, связанные с культурным— от античности до Ренессанса — наследием региона. Луиджи захотелось повторить этот опыт, но показать современную Италию. Вместе с директором Whitechapel (в этой галерее художницам всегда уделяли большое внимание) он придумал творческую резиденцию длительностью в полгода. Важно, что она рассчитана на начинающих, а не на уже состоявшихся художниц: по статистике, более половины выпускников арт-школ — женщины, но если посмотреть на статистику рынка искусства, то сразу заметишь, что дамы занимают лишь малую его часть. Был принят во внимание и тот факт, что многие художники работают десятилетиями, не получая признания, поэтому участие в резиденции не ограничено возрастом. Чтобы отобрать претенденток, была придумана специальная система. Есть жюри, которое номинирует художниц и коллегиально выбирает победительницу. Раз в два года состав жюри меняется, за его выбор отвечают сотрудники Whitechapel. Среди членов жюри — художник, куратор, критик, коллекционер и галерист. Такая диверсификация не случайна: все они постоянно находятся в поисках новых талантов, при этом каждый может вынести на обсуждение тех, кого, возможно, не знают другие. И несмотря на то что раз в два года Max Mara Art Prize for Women достается лишь одной художнице, многие из номинанток получают поддержку своей художественной практики от членов жюри.
Из лонг-листа в ходе дебатов остается пять кандидатов, затем члены жюри, номинировавшие этих художников, готовят материалы и представляют их остальным. Окончательное решение принимается после личной встречи с каждой художницей, которая должна поделиться своими мыслями о том, чем бы ей было интересно заниматься в резиденции. Но резиденция — это только одна часть премии; вторая — финансовая поддержка создания нового произведения искусства, которое сначала будет показано в Whitechapel Gallery в Лондоне, а потом в здании Collezione Maramotti в Реджо-Эмилии. Ивона Блазвик отмечает, что приз сильно изменился с 2005 года — проекты становятся все более амбициозными. Так, если первая художница-победитель Маргарет Салмон исследовала жизнь только одного города, то Хелен Кэммок, лауреат VII премии Max Mara Art Prize for Women, побывала в шести — Болонье, Флоренции, Венеции, Риме, Палермо и Реджо-Эмилии.
Выставка Кэммок «Che si puo fare» («Что ты можешь сделать»), которая была представлена в Whitechapel с 25 июня по 1 сентября, а 13 октября почти на пять месяцев откроется в Collezione Maramotti, заимствует название из текста преоперного плача, написанного в 1664 году итальянским композитором Барбарой Строцци. Экспозиция состоит из серии принтов, фриза с трафаретной печатью и трехканального видео (для него художница взяла интервью у итальянок, которых повстречала в шести городах, где побывала). Среди героинь — активистки, мигрантки, беженки, члены религиозного ордена, католическая монашка и женщины, которые боролись с диктатурой. Фильм наглядно демонстрирует, какую силу — в самом широком смысле — имели голоса женщин, начиная с эпохи барокко и до сегодняшнего дня. На открытии выставки видеопоказ был дополнен перформансом: интересная параллель между барочной музыкой XVIII века и джазом, которые объединяет тема плача — от утраты свободы, любви, жизни с близкими людьми.
Описывая художественную практику Хелен Кэммок, Ивона Блазвик отмечает ее полифоничность: Хелен работает и в жанре визуальной поэзии, пишет тексты и стихи, снимает фильмы, фотографирует, использует свой голос, но еще делает принты — монохромные абстракции. И интересуется как нарративными формами искусства, так и абстрактными. По мнению директора Whitechapel Gallery, практика Кэммок — ровно то, как выглядит сегодня современное искусство.
Хелен Кэммок, лауреат VII премии Max Mara Art Prize for Women, номинант на премию Тернера 2019 года
Фото: Stephen White / Whitechapel Gallery
В чем состоит идея видео?
В нем голосами итальянских женщин рассказано о переживаниях, выражаемых в плаче,— в разные исторические периоды и в разных регионах. Мое понимание плача — это понимание потери и тоски, но еще это сопротивление и стойкость. Таким образом, истории, сплетенные вместе, олицетворяют силу потери. Многие из них трагичны, но они всегда демонстрируют силу. Эти голоса говорят о несправедливости, они говорят о том, как нормы общества и религия в какие-то моменты заставляют женщин замолчать, однако, с другой стороны, они рассказывают истории женщин—чемпионов и борцов, женщин, переживших великое угнетение, протестующих и сопротивляющихся. В фильме использована музыка XVII века, написанная женщинами-композиторами, которые со временем почему-то затерялись в музыкальной истории.
Как вы выбирали женщин для перформанса?
Мы позвонили в организации, которые поддерживают женщин в Тауэр-Хамлетс (районе, где расположена галерея Whitechapel.— «Коммерсантъ. Арт»), нас интересовали женщины разного возраста и происхождения. До репетиций они не были знакомы друг с другом. Плюс ко всему я преподаю в художественной школе, поэтому пригласила несколько своих учениц.
Будет ли перформанс на открытии выставки в Collezione Maramotti в октябре отличаться от того, что могли видеть зрители в галерее Whitechapel в июне?
Представление будет отличаться, потому что движения и жесты участниц напрямую связаны с их собственными историями плача, хотя постановкой займется тот же флорентийский хореограф Федерика Паретти. Выбирая героев, мы связались с общественной организацией, которая работает со всеми культурными сообществами на территории Реджо-Эмилии, и проектом поддержки женщин, с которым я познакомилась, когда была в резиденции. Участницы уже отобраны, мы провели с ними серию семинаров: они поделились своими историями плача и сделали изображения, а также текст, который появится в каталоге выставки Che Si Puo Fare (он выполнен в формате artist’s book).
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