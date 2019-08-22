Дорожные работы в выходные полностью перекроют движение по 2-й Советской улице

В выходные, 24-25 августа, из-за продолжающегося ремонта дорожного покрытия на 2-й Советской улице в Центральном районе Петербурга для автомобилистов полностью перекроют участок от Лиговского проспекта до проспекта Бакунина. Об этом сообщили в компании «ДСК АБЗ-Дорстрой», которая ремонтирует данную улицу.

Дорожники уточнили, что в настоящий момент закончено фрезерование старого покрытия и замена бортового камня. С 22 августа рабочие приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия, а 24-25 августа на участке будет проводиться асфальтирование. Затем последует ремонт тротуаров и установка пешеходного ограждения. Полностью работы планируется завершить к 14 сентября, уточнили в компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за продолжающегося также ремонта набережной реки Фонтанки ограничение движения транспорта на участке от площади Ломоносова до Лештукова моста (правый берег) сохранится до 1 октября.