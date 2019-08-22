Группа СБПЧ отказалась от участия в «политически окрашенном» концерте на День Екатерингофа

Музыкальный коллектив СБПЧ («Самое большое простое число») отказался от выступления в клубе Opera в Санкт-Петербурге, сообщает Znak.com. Артисты сообщили, что не хотят принимать участие в «политически окрашенном мероприятии».

Выступление группы планировалось 6 сентября. Муниципальный округ «Екатрингофский», прославившийся одной из самых скандальных предвыборных кампаний, собирался раздать жителям билеты на концерт СБПЧ. Это был якобы подарок екатерингофцам на День округа. Однако оппозиционные активисты в социальных сетях называли эту щедрость подкупом избирателей. Они же отмечали, что 6 сентября — день рождения главы муниципалитета Олега Смакотина.

По словам организаторов мероприятия, они до сих пытаются вести переговоры с музыкантами. При этом, отмечают они, на артистов продолжают давить в соцсетях.