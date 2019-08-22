Оборудование новосибирских ученых обновят на 1 млрд рублей

Министерство науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта выделило 970 млн руб. новосибирским ученым на обновление приборной базы. Гранты получили 14 из 15 институтов, подавших заявление на финансирование. Как пояснили в ведомстве, это более 20% от общероссийского объема по данной программе. Самый большой грант – 178 млн руб. – выделен Институту ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН. Гранты по 100 млн руб. и более получили Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институт «Международный томографический центр» СО РАН.



В правительстве Новосибирской области пояснили: развитие научной инфраструктуры Новосибирского научного центра — важная часть проекта «Академгородок 2.0».

«Государственная поддержка обновления приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, — одно из направлений федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" национального проекта "Наука",— прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.— Гранты позволят научным организациям повысить качество проводимых исследований и откроют им новые возможности для работы».

В рамках проекта «Академгородок 2.0» предполагается создание ряда уникальных установок класса «мегасайенс» в области нейтронных и синхротронных исследований, в том числе ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), а также ЦКП «Центр генетических технологий».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.