Полиция заподозрила ФК «Чайка» и «Черноморец» в договорном матче

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту оказания влияния на результат футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец» (ч. 1, ч. 3 ст. 184 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным “Ъ”, с санкции Тверского райсуда Москвы сотрудники МВД провели два десятка обысков у спортивных функционеров. Обыски проводились в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске. По словам госпожи Волк, в результате мероприятий изъяты предметы и документы, которые являются доказательствами по уголовному делу. Отмечается, что в ближайшее время несколько игроков «Черноморца» будут опрошены следователями.

Источник в МВД сообщил, что в дальнейшем дело могут передать в СКР, поскольку не исключен факт коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).

Матч между командами «Чайка» и «Черноморец» проходил 13 мая на стадионе «Центральный им. И. П. Чайки» в селе Песчанокопское Ростовской области. Матч прошел в рамках 27-го тура «Олимп — Первенства Профессиональной футбольной лиги» сезона 2018–2019 годов зоны «Юг».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону