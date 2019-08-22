ФАС нашла нарушения в работе новосибирского «мусорного» оператора

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила нарушения закона о защите конкуренции в деятельности компании «Экология-Новосибирск», выступающей региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольщики выяснили, что при формировании закупок с единственным поставщиком, выбранным компанией, указывались более выгодные условия по сравнению с предложенными в документации электронного аукциона. Служба назвала два примера нарушений: в первом случае при заключении контракта на транспортировку мусора была увеличена сумма договора, во втором — снижен размер банковской гарантии.

Так, по данным ФАС, после проведения электронного аукциона, который признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от участников, «мусорный» оператор увеличил цену договора на 45,9 млн руб. и заключил контракт с единственным поставщиком. Кроме того, размер банковской гарантии, указанный в условиях договора в ходе аукциона, составлял 20% от максимальной цены контракта. «В договорах, которые были заключены по результатам закупки у единственного поставщика, предусмотрен размер в 10%, что в два раза ниже обеспечения, предусмотренного на аукционе»,— говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, полагают в ФАС, условия договоров «приводят к ущемлению законных прав и интересов участников рынка и ограничению конкуренции». Размер штрафа будет известен по итогам рассмотрения административного дела.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что ФАС возбудила дело в отношении «Экологии-Новосибирск» из-за шести закупок по поиску подрядчиков на оказание услуг по транспортировке мусора в регионе. В группе «Вис» тогда сказали “Ъ”, что торги были проведены в соответствии с требованиями законодательства.

О конфликте между подрядчиками и оператором читайте в материале “Ъ” «Вынесли мусор»

Илья Галагуз