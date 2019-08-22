Новокуйбышевск включили в перечень моногородов

Правительство РФ внесло изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований. В обновленный список вошли 7 городов и поселков, включая Новокуйбышевск.

Включение в перечень моногородов дает возможность получения статуса территории опережающего развития (ТОР). На данный момент моногородам доступны 119 различных мер поддержки, включая налоговые льготы для инвесторов.

На данный момент в Самарской области функционируют две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): Тольятти и Чапаевск. В реестре участников ТОСЭР «Тольятти» числится 50 организаций, что является рекордным показателем в стране. Чапаевску статус ТОСЭР был присвоен в феврале 2019 года.

Андрей Сазонов