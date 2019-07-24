В ТОР «Тольятти» появится 50-й резидент

Во вторник, 23 июля, состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на получение статуса резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тольятти». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На заседании рассмотрен проект компании «Волгаферт», собирающейся выпускать 1,5 тыс. т гранулированного карбамида в сутки. Инвестиции в проект составят 19,5 млрд руб., при этом планируется создать около 60 новых высокотехнологичных рабочих мест.

ООО «Волгаферт» станет 50-й организацией, зарегистрированной в реестре участников ТОСЭР «Тольятти». Это рекордный показатель среди всех ТОР в стране.

Ранее сообщалось, что правительство Самарской области в июле 2019 года одобрило четыре проекта резидентов ТОСЭР «Тольятти»

Андрей Сазонов