Управляющую компанию в Петербурге оштрафовали за ненадлежащее состояние общедомового имущества

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами ГУПРЭП «Прогресс». Ранее было установлено, что управляющая компания допустила множественные нарушения в части ненадлежащего состояния общедомового имущества.

Как сообщили в надзорном ведомстве, через некоторое время компания доложила о полном устранении нарушений, а также о привлечении к ответственности виновного должностного лица. Однако, как показала повторная проверка, этого сделано не было. В отношении организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). В итоге суд оштрафовал УК на 50 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что директор другой управляющей компании в Выборгском районе Петербурга оштрафован за работу без лицензии.