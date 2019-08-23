Прокатная десятка

В прокате: с 22 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм, взявший гран-при “Кинотавра” и победивший на фестивале в Карловых Варах. Режиссер-дебютант Борис Акопов сумел вместить в эту простую, как дворовый шансон, криминальную мелодраму опыт и перестроечного кино, и кинематографа “лихих 1990-х”».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Быка за язык» и интервью “Ъ-Стиль” режиссера Бориса Акопова