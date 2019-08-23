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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 24–25 августа

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22 августа в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых российская драма «Бык», бразильская антиутопия «Божественная любовь», документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Бык
Капкан
UglyDolls. Куклы с характером
Быть Харви Вайнштейном
Божественная любовь
Свет моей жизни
Однажды в… Голливуде
Дора и затерянный город
Страшные истории для рассказа в темноте
Форсаж. Хоббс и Шоу
Бык (2019)

Бык

Режиссер: Борис Акопов
В ролях: Юрий Борисов, Стася Милославская
Жанр: драма / Россия / 99 мин.
В прокате: с 22 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм, взявший гран-при “Кинотавра” и победивший на фестивале в Карловых Варах. Режиссер-дебютант Борис Акопов сумел вместить в эту простую, как дворовый шансон, криминальную мелодраму опыт и перестроечного кино, и кинематографа “лихих 1990-х”».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Быка за язык» и интервью “Ъ-Стиль” режиссера Бориса Акопова

Капкан (Crawl, 2019)

Капкан

Режиссер: Александр Ажа
В ролях: Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Морфидд Кларк
Жанр: хоррор, боевик, триллер / США, Франция, Сербия / 87 мин.
В прокате: с 22 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Новый фильм французского хоррормейкера-синефила Александра Ажа, выходца из кинематографический семьи (отец — режиссер, мать — кинокритик), прославившегося ремейками классики жанра — “У холмов есть глаза” (2006) и “Пираньи 3D” (2011). “Капкан” снят по оригинальному сценарию и является редким гибридом “Челюстей” и фильма-катастрофы: в то время как на Флориду надвигается мощнейший ураган, отец и дочь оказываются запертыми в подвале дома, который по неведомой причине делят с гигантским аллигатором, блокирующим путь к отступлению».
UglyDolls. Куклы с характером (UglyDolls, 2019)

UglyDolls. Куклы с характером

Режиссер: Келли Эсбери
Жанр: анимационный, фэнтези, комедия / Китай, Канада, США / 87 мин.
Слоган: «Милота — страшная сила!»
В прокате: с 22 августа
Обзор “Ъ-Weekend": «Давным-давно анонсированное превращение плюшевых игрушек Uglydoll в героев полнометражного мультфильма наконец состоялось. И судя по именам создателей — режиссера Келли Эсбери (“Шрек-2”, “Гномео и Джульетта”) и Роберта Родригеса в качестве сопродюсера и соавтора сценария, кажется, это заявка на новую франшизу. Но что бы ни имели в виду в 2001 году создатели на лицо ужасных и добрых внутри первых плюшевых монстриков, в эпоху бодипозитива косолапостью и кривозубостью можно поразить разве только обитателей Института совершенства, куда случайно попадают незадачливые жители Агливилля».
Быть Харви Вайнштейном (Untouchable, 2019)

Быть Харви Вайнштейном

Режиссер: Урсула Макфарлейн
Жанр: документальный / США / 98 мин.
Слоган: «Скандал, изменивший мир»
В прокате: с 22 августа

Кинокритик Василий Степанов: «Документальный фильм о главном сегодняшнем антигерое Голливуда — продюсере Харви Вайнштейне, благодаря скандалу с которым осенью 2017-го даже в русском языке слово “харрасмент” стало одним из самых употребимых. Фильм Урсулы Макфарлейн переполнен эмоциональными интервью жертв и бывших сотрудников Вайнштейна, но не прибавляет к его теперь почти карикатурному портрету ничего нового — даже там, где, казалось, должен был это сделать».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Покидая Голливуд»

Божественная любовь (Divino Amor, 2019)

Божественная любовь

Режиссер: Габриэл Маскару
В ролях: Дира Паис, Жулиу Мачаду
Жанр: драма / Бразилия, Уругвай, Дания, Норвегия, Чили, Швеция / 101 мин.
Слоган: «Больше, чем секта»
В прокате: с 22 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «К 2027 году Бразилия сильно изменилась. Главное событие здесь теперь не карнавал, а “праздник божественной любви” — огромная дискотека, на которой множество людей, двигаясь под гипнотические электронные ритмы, выражает таким образом свою любовь к Господу. Пообщаться с ним можно и более приватно в любой удобный момент: для этого установлены специальные кабинки “автоисповеди”, где свою порцию благодати получают не выходя из машины, как гамбургер в окошке фастфуда (правда, на тайну исповеди рассчитывать не стоит — о грехах, которые священники сочтут “непростительными”, они должны сообщать в Центр контроля веры)».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Карнавал устал»

Свет моей жизни (Light of My Life, 2019)

Свет моей жизни

Режиссер: Кейси Аффлек
В ролях: Кейси Аффлек, Анна Пневски
Жанр: драма, триллер, фантастика / США / 119 мин.
В прокате: с 22 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «Постапокалиптический антураж в фильме действительно служит только фоном для тонкой и сложной драмы о взрослении. Причем растет здесь не только девочка, у которой появляются самостоятельные мысли и суждения, а объяснение “потому что я так сказал” ее уже не устраивает. Растет и взрослеет в эмоциональном плане и сам отец, который изо всех сил старается обеспечить ребенку не только тепло, пищу и безопасность, но и полноценные семейные отношения, насколько это возможно в таких условиях».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Выживут только мужчины»

Однажды в… Голливуде (Once Upon a Time ... in Hollywood, 2019)

Однажды в… Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Роби, Эмиль Хирш
Жанр: драма, комедия / Великобритания, США, Китай / 161 мин.
В прокате: с 8 августа

Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»

Из чего состоит кинематограф Квентина Тарантино

Дора и Затерянный город (Dora and the Lost City of Gold, 2019)

Дора и затерянный город

Режиссер: Джеймс Бобин
В ролях: Изабелла Монер, К`Орианка Килчер, Бенисио дель Торо, Ева Лангория, Дени Трехо
Жанр: приключения, семейный / Австралия, США / 102 мин.
В прокате: с 8 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный фильм Джеймса Бобина (“Алиса в Зазеркалье”, “Маппеты”) по мотивам популярного обучающего мультсериала “Даша-путешественница” (в оригинале Дашу на самом деле всегда звали Дорой). Даша-Дора выросла в джунглях, доросла до старшей школы, и родители, отправившись на поиски таинственного золотого города, оставили ее на попечение старшего кузена Диего. Не столько из соображений безопасности, сколько с целью социализации дочери, выросшей среди удивительных зверей. Впрочем, приключений в джунглях компании старшеклассников не избежать, только теперь Доре мешает не лисенок Жулик, а плохие люди с автоматами. Хорошо хоть, обезьянка Башмачок по-прежнему на своем месте».
Страшные истории для рассказа в темноте( Scary Stories to Tell in the Dark, 2019)

Страшные истории для рассказа в темноте

Режиссер: Андре Овредал
В ролях: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс
Жанр: ужасы, триллер /Канада, США / 108 мин.
Слоган: «Экранизация культовой трилогии ужасов»
В прокате: с 8 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продюсерский проект Гильермо дель Торо, поставленный норвежцем Андре Эвредалом, три года назад снявшим впечатляющий хоррор “Демон внутри” про необычные будни патологоанатомов. “Страшные истории для рассказа в темноте” — экранизация трилогии Элвина Шварца, популярного собрания коротких рассказов о жутких монстрах, под тем или иным предлогом проникающих в реальность. Главной героиней фильма Эвредала становится книга, которая пишет сама себя, а описанные в ней события начинают сбываться».
Форсаж: Хоббс и Шоу (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2019)

Форсаж. Хоббс и Шоу

Режиссер: Дэвид Литч
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем
Жанр: боевик / Великобритания, США / 135 мин.
В прокате: с 1 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Спин-офф “Форсажа”, который примечателен главным образом тем, что его снял Дэвид Литч, автор “Джона Уика” и второго “Дэдпула”, последовательно занимающийся реабилитацией жанра боевика и возвращающий ему былое величие. Заклятые враги американец Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и британец Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) объединяются, чтобы спасти свои семьи, а заодно будущее всей планеты, под аккомпанемент перестрелок, автомобильных погонь и немногочисленных суровых шуток. В общем, все, за что мы любим и ненавидим франшизу “Форсаж”,— только без Вина Дизеля».

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