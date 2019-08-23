Прокатная десятка

22 августа в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых российская драма «Бык», бразильская антиутопия «Божественная любовь», документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм, взявший гран-при “Кинотавра” и победивший на фестивале в Карловых Варах. Режиссер-дебютант Борис Акопов сумел вместить в эту простую, как дворовый шансон, криминальную мелодраму опыт и перестроечного кино, и кинематографа “лихих 1990-х”».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Быка за язык» и интервью “Ъ-Стиль” режиссера Бориса Акопова
Кинокритик Василий Степанов: «Документальный фильм о главном сегодняшнем антигерое Голливуда — продюсере Харви Вайнштейне, благодаря скандалу с которым осенью 2017-го даже в русском языке слово “харрасмент” стало одним из самых употребимых. Фильм Урсулы Макфарлейн переполнен эмоциональными интервью жертв и бывших сотрудников Вайнштейна, но не прибавляет к его теперь почти карикатурному портрету ничего нового — даже там, где, казалось, должен был это сделать».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Покидая Голливуд»
Кинокритик Юлия Шагельман: «К 2027 году Бразилия сильно изменилась. Главное событие здесь теперь не карнавал, а “праздник божественной любви” — огромная дискотека, на которой множество людей, двигаясь под гипнотические электронные ритмы, выражает таким образом свою любовь к Господу. Пообщаться с ним можно и более приватно в любой удобный момент: для этого установлены специальные кабинки “автоисповеди”, где свою порцию благодати получают не выходя из машины, как гамбургер в окошке фастфуда (правда, на тайну исповеди рассчитывать не стоит — о грехах, которые священники сочтут “непростительными”, они должны сообщать в Центр контроля веры)».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Карнавал устал»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Постапокалиптический антураж в фильме действительно служит только фоном для тонкой и сложной драмы о взрослении. Причем растет здесь не только девочка, у которой появляются самостоятельные мысли и суждения, а объяснение “потому что я так сказал” ее уже не устраивает. Растет и взрослеет в эмоциональном плане и сам отец, который изо всех сил старается обеспечить ребенку не только тепло, пищу и безопасность, но и полноценные семейные отношения, насколько это возможно в таких условиях».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Выживут только мужчины»
Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»