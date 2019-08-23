Новые стандарты медицины для Юга России

В Волгограде региональный онкологический диспансер запустил новое оборудование для лучевой терапии и эндоскопических операций — единственное подобного класса во всем Южном федеральном округе. Также здесь строится лечебно-диагностический корпус с поликлиникой на 700 посещений в смену и целая сеть центров онкопомощи. Эти работы идут в рамках масштабной программы губернатора Андрея Бочарова по модернизации здравоохранения региона.

Новые стандарты медицины

Как сообщает администрация Волгоградской области, в лучевом блоке регионального онкологического диспансера ввели в работу два современных линейных ускорителя и новую систему планирования лучевой диагностики. Для этого были построены специальные каньоны, которые позволяют проводить максимально прицельную лучевую терапию злокачественных новообразований любого органа.

— Раньше мы не облучали подвижные внутренние органы, такие как поджелудочная железа или печень, потому что не было синхронизации по дыханию,— уточнила главврач областного онкодиспансера Надежда Коваленко.— Теперь ограничений нет, и мы можем локализовать место воздействия с максимальной точностью. Причем облучение мягкое и не затрагивает окружающие ткани.

На днях работу этого медучреждения проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который лично контролирует проекты модернизации здравоохранения региона. В феврале 2018 года он представил Владимиру Путину масштабный план модернизации областного онкодиспасера и получил поддержку президента в этом направлении. Уже в декабре того же года в Волгограде открылся первый и единственный в ЮФО реабилитационный центр для онкологических больных, а в феврале 2019 года стартовало строительство нового лечебно-диагностического корпуса с поликлиникой на 700 посещений в смену.

Активно модернизируются и действующие корпуса. Уже внедрена электронная очередь, колл-центр, создано маммологическое отделение, установлены 119 единиц современного медицинского оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний. Также развивается служба онконастороженности и реабилитации — поставлено 50 единиц современного физиотерапевтического и восстановительного оборудования. Одновременно идет обучение кадров.

Системная модернизация продолжается

По сути, в Волгограде формируется современный центр лечения и реабилитации онкобольных федерального уровня, который сможет конкурировать с лучшими подобными учреждениями в Москве и Санкт-Петербурге.

— Полностью работы будут завершены к 2021 году, но уже сейчас к нам обращаются пациенты из соседних регионов,— рассказал Андрей Бочаров.— В приоритете у нас местное население, чтобы человек вне зависимости от места проживания — город это или сельская местность — мог получить достойное медицинское обследование и лечение.

Через два года в Волгограде будет сдан современный многопрофильный онкоцентр и открыты еще 14 центров амбулаторной онкослужбы, которая охватит весь регион. Первый из таких центров недавно заработал на базе одной из областных больниц, аналогов его в России пока нет.

Финансирование работ идет из федерального центра — предложения Волгоградской области включены в нацпроект «Здравоохранение». Для этих преобразований уже есть серьезный фундамент — с 2014 года в регионе отремонтировано более 400 объектов здравоохранения, организована работа санитарной авиации, реализуются программы подготовки кадров для сельских медучреждений. В результате этой комплексной работы смертность в регионе впервые за 25 лет снизилась до значения 13,2 на тысячу населения.

С федеральной поддержкой

Масштабный губернаторский проект можно назвать знаковым, ведь он определяет развитие здравоохранения на десятилетия вперед. Однако это лишь одно из направлений комплексной работы. Кроме онкологического выделены еще четыре стратегических направления: совершенствование экстренной медпомощи, лечение сердечно-сосудистых заболеваний, развитие поликлиник, а также охрана материнства и детства.

В этой работе губернатор Андрей Бочаров заручился поддержкой президента России. Так, в марте он представил президенту проект строительства новой детской больницы и амбициозную программу по созданию современной системы скорой помощи. Для этого в регионе сформируют четыре макромедицинских округа на базе больниц №7, 15, 25 в Волгограде и №1 имени Фишера в Волжском.

Две первые больницы уже обновлены, в остальных сейчас идет капитальный ремонт и техническое переоснащение. Также будут приобретены передвижные центры оказания медицинской помощи, чтобы охватить население на удаленных и труднодоступных территориях. В первичном звене запланировано строительство 101 фельдшерско-акушерского пункта.

Эта работа в июле была детализирована на уровне Госдумы РФ, когда в Волгограде прошло выездное рабочее совещание губернатора Андрея Бочарова, председателя парламентского комитета по охране здоровья, федерального координатора партийного проекта «Здоровое будущее» Дмитрия Морозова и представителей Минздрава России. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой по итогам этого визита в Волгоград отметил, что Волгоградская область реализует наиболее передовые методики в организации медицинской помощи населению. Об этом же сказал Дмитрий Морозов:

— В Волгоградской области применяются одни из лучших практик в России, а в целом изменения здесь носят системный характер. Причем в основе находится анализ ситуации и понимание того, как нужно развивать каждое направление.

Александр Васильев.