Дмитрий Медведев примет участие в открытии WorldSkills в Казани

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова и президент Татарстана Рустам Минниханов примут участие в церемонии открытия 45-й мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills. Мероприятие пройдет сегодня на стадионе «Казань Арена», говорится в сообщении правительства РФ

После этого премьер-министр встретится с представителями национальной сборной России по профмастерству WorldSkills. Кроме того, он посетит Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи. Там его ознакомят с работой тренировочного полигона по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «Мобильная робототехника».

Также у господина Медведева запланирована встреча сРустамом Миннихановым премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. В ней также примут участие Татьяна Голикова, глава Минпросвещения России Ольга Васильева, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и представители профильных федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, что мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. На соревнования прибудут более 200 тыс. человек.