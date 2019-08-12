14% начинающих специалистов готовы ради работы уехать из Петербурга

14% начинающих специалистов готовы ради работы покинуть Петербург. В основном соискатели готовы к переезду в Москву. Об этом говорится в исследовании HeadHunter .

Кроме того, соискатели рассматривают варианты трудоустройства за рубежом — в Белоруссии, США, Германии и Испании. Чаще всего родной город ради работы готовы покинуть начинающие ИТ-специалисты, представители искусства и масс-медиа, индустрии гостеприимства, менеджеры по продажам , специалисты в области маркетинга и рекламы.

Аналитики добавили, что студенты и начинающие специалисты являются самой многочисленной группой кандидатов на открытом рынке труда. Число резюме от них составляет 14% от общего количества анкет соискателей. При этом лишь 1% работодателей в Петербурге с начала года заявляли о возможности взять на стажировку начинающих специалистов.