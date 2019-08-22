Pininfarina увеличила запас хода электромобиля Battista

Компания Automobili Pininfarina во второй раз обновила электрический гиперкар Battista, выпуск которого еще не начался.

Изначально модель получила запас хода без подзарядки до 450 км, но после обновления автономность гиперкара выросла до 500 км. Каким образом было достигнуто увеличение пробега — не сообщается. Ранее было объявлено о наличии у электромобиля аккумуляторов на 120 кВт/ч.

До этого у машины была переработана передняя часть кузова — появились новая оптика, передний бампер и капот. Изменения в облик купе были внесены по итогам испытаний электромобиля в аэродинамической трубе.

Напомним, премьера 1900-сильного Pininfarina Battista состоялась в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Всего сделают 150 экземпляров гиперкара, поставки которого клиентам запланированы на 2020 год.