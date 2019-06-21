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Фото: Automobili Pininfarina

Pininfarina обновила 1900-сильный электромобиль Battista

Компания Automobili Pininfarina обновила электрический гиперкар Battista, выпуск которого еще не начался.

Последняя версия модели отличается переработанной передней частью кузова с новой оптикой, модернизированным передним бампером и доработанным капотом. Изменения в облик купе были внесены по итогам испытаний электромобиля в аэродинамической трубе.

Напомним, премьера Pininfarina Battista состоялась в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Всего сделают 150 экземпляров гиперкара, поставки которого клиентам запланированы на 2020 год.

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