«Ростелеком» реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» завершил первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону. Специалисты компании перенесли оптоволоконные линии оператора «ЭР-Телеком» с высоковольтных опор в собственную кабельную канализацию. Благодаря проведенной работе от лишних проводов удалось очистить улицы Горького, Королева, Ленина, Миронова, Мезина, Сельмаш и другие. В общей сложности связисты переложили более 31 км волоконно-оптических линий на 12 улицах донской столицы.

«Проект “Чистое небо” для нашей компании – в числе приоритетных. Кабели, хаотично размещенные на линиях электропередач, не только портят эстетический вид городских улиц, но и представляют собой угрозу для безопасности горожан. Кроме того, в таком виде их обслуживание сильно затруднено. В нашей же кабельной канализации линии находятся на постоянном техническом обслуживании, надежно защищены от вмешательства посторонних и непогоды. Кроме того, такой подход продлевает срок их службы и снижает издержки», – отметил Павел Шалюгин, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг», директор по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком».

Доступ к линиям связи сервисные специалисты «Ростелекома» осуществляют через специальные смотровые устройства – «кабельные колодцы», в которых расположены запасы провода и распределительные муфты. От несанкционированного доступа подземная телеком-инфраструктура защищена специальными запорными устройствами, устанавливаемыми под люками колодцев. Они могут быть открыты только специальным ключом, находящимся у обслуживающей организации.

Специалисты «Ростелекома» отмечают ряд преимуществ размещения волоконно-оптических линий под землей. В их числе практически крайне низкий уровень аварийности. Для сравнения – на опорах аварийные ситуации происходят довольно часто, 1-2 раза в месяц. Из телекоммуникационной канализации кабели напрямую заходят в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов и делает сеть более защищенной. К тому же при таком формате тариф четко зафиксирован, в то время как при воздушном размещении он может часто меняться по желанию собственников опор и никак не регламентирован. И важное для жителей городов преимущество – эстетический вид города и чистое от проводов небо над головой.

«”Ростелеком” – наш давний партнер, имеющий уникальный опыт строительства и поддержки телеком-инфраструктуры, поэтому мы без сомнения доверили национальному оператору связи этот проект и уже оценили для себя его преимущества. Теперь забота об «оптике» лежит на плечах профессионалов, а мы можем более качественно сфокусироваться на бизнесе и качестве обслуживания клиентов. Уверена, что от этого выиграют все, и город станет гораздо опрятнее», – высказала мнение Евгения Горевая, директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Ростове-на-Дону.

Второй этап проекта для «Эр-Телеком» в Ростове-на-Дону по переносу волоконно-оптических линий «Ростелеком» планирует завершить до конца октября текущего года. Компания реализует «Чистое небо» во всех городах России.