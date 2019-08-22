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«Ведомости»: «Ростатом» предлагает строить ледоколы «Лидер» по концессии

«Росатом» предлагает строить серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути по концессии, пишут «Ведомости». Этот вопрос поднимался на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования их строительства в конце июля, отмечает издание.

Согласно презентации «Росатома», первый ледокол будет построен за счет федерального бюджета на верфи «Звезда» к 2022 году. Строительство второго и третьего ледоколов, возможно, уже будет финансироваться не по госзаказу.

Для серийного выпуска ледоколов «Росатом» рассматривает два варианта финансирования:

  • смешанное финансирование бюджета, банков и «Росатома». Судостроитель получает аванс и отвечает за работы;
  • концессия с 25-процентным финансированием от государства. За весь проект отвечает концессионер, он должен оказывать услуги не только по строительству, но и по ледокольной проводке судов. Концессионером должна быть организация «Росатома», специально созданная проектная компания с ФГУП «Атомфлот» (если финансирование будет идти по госзаказу, организация будет заказчиком строительства. Она будет получать деньги от «Росатома» и бюджета).

«Ростатом» считает более удачным вариантом концессию, потому что большинство грузоперевозчиков еще не утвердили инвестиционные программы, предусматривающие использование ледоколов. Из-за этого нельзя предсказать выручку.

Госкорпорация собирается подать частную концессионную инициативу. Она предложит государству разработанный проект и подготовит необходимые документы. Если не найдется других желающих выполнять работы на этих условиях, с «Росатомом» подпишут соглашение.

Напомним, статус единственного исполнителя госзаказа по строительству атомохода «Лидер» получил судостроительный завод «Звезда». Теперь предприятие борется за строительство еще двух ледоколов с керченским «Заливом».

О шансах «Звезды» на победу читайте в материале “Ъ” «Верфи пробиваются к ледоколам».

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