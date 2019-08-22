РБК сообщил о жалобе Мединского на подрядчика строек для Большого театра и в Крыму

Министр культуры Владимир Мединский подал в Генпрокуратуру жалобу на подрядчиков строек для ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». О жалобе сообщает РБК со ссылкой на близкий к министерству источник, информацию об обращении к генпрокурору подтвердил чиновник ведомства.

По данным издания, в документе фигурируют подрядчики ООО «Рост-Е» и ООО «Корпорация АТТА Групп», обе компании, согласно данным СПАРК, принадлежат Александру Ушакову. Речь идет о строительстве:

музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (финансирование — 1,213 млрд руб., по плану строительство должны завершить в 2020 году, но «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные»); фондохранилища и инженерных сетей государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (380,5 млн руб., должен был быть сдан в мае 2019 года, но сроки были сорваны подрядчиком); объекта размещения и временного проживания приглашенных артистов Большого театра на Кузнецком Мосту (214 млн руб.; срок сдачи — 2019 год).

Господин Мединский, как рассказали собеседники РБК, попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки». При этом уже начата проработка вопроса о расторжении госконтрактов.