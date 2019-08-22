РБК сообщил о жалобе Мединского на подрядчика строек для Большого театра и в Крыму

Министр культуры Владимир Мединский подал в Генпрокуратуру жалобу на подрядчиков строек для ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». О жалобе сообщает РБК со ссылкой на близкий к министерству источник, информацию об обращении к генпрокурору подтвердил чиновник ведомства.
По данным издания, в документе фигурируют подрядчики ООО «Рост-Е» и ООО «Корпорация АТТА Групп», обе компании, согласно данным СПАРК, принадлежат Александру Ушакову. Речь идет о строительстве:
Господин Мединский, как рассказали собеседники РБК, попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки». При этом уже начата проработка вопроса о расторжении госконтрактов.
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