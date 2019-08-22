На директора кировской спортшколы «Юность» завели четвертое уголовное дело

В уголовном деле в отношении директора кировской спортивной школы «Юность» Дмитрия Логиновского о вымогательстве взятки появились новые эпизоды. Как сообщает региональное следственное управление, мужчина подозревается в присвоении и растрате имущества школы.

По версии следствия, в июле 2019 года Дмитрий Логиновский при вывозе личных вещей из рабочего кабинета забрал также имущество, принадлежащее школе. Позже оно было обнаружено в его личном гараже. Кроме того, в 2019 году подозреваемый заключил контракт с предпринимателем на перевозку пассажиров, но услугами не воспользовался. При этом с расчетного счета спрортшколы директор перечислил деньги подрядчику, а после попросил вернуть средства, которые якобы были переведены ошибочно. Эти деньги Дмитрий Логиновский забрал себе.

Подозреваемому по ходатайству следователя изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Всего в отношении Дмитрия Логиновского возбуждено четыре уголовных дела по п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством взятки») и ч. 3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Анастасия Еремина