Директор кировской спортшколы стал фигурантом двух уголовных дел о взятках

Второе уголовное дело возбуждено в отношении директора кировской спортивной школы «Юность» Дмитрия Логиновского, ранее задержанного сотрудниками ФСБ РФ при получении взятки. Как сообщает региональное СК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела стал новый эпизод, связанный с вымогательством и получением взятки (ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в августе 2018 года подозреваемый потребовал от своей подчиненной отдать ему часть премии. При этом он пообещал, что в случае отказа женщина будет полностью лишена премиальных выплат или вообще будет уволена с должности. Потерпевшая была вынуждена согласиться и передать вымогателю 25 тыс. руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Дмитрий Логиновский был задержан в середине июля 2019 года при получении взятки, которую он потребовал от одного из кировских предпринимателей за заключенный с ним договор на предоставление гостиничных услуг при размещении участников IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года по хоккею с мячом. Организацией соревнований по поручению областного минспорта занимался Дмитрий Логиновский. В рамках контракта предприниматель получил 280 тыс. руб. Директор спортшколы потребовал, чтобы из этих средств предприниматель отдал ему 84 тыс. руб., но тот обратился в правоохранительные органы.

После задержания в отношении Дмитрия Логиновского было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Андрей Репин