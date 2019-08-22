Авиакомпания «Победа» открывает регулярные рейсы из Пулково в Самару и Саратов

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») открывает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Самару и Саратов. Полеты по новым направлениям будут выполняться в зимнем расписании с 27 октября. В Самару самолеты «Победы» станут летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Саратов — по вторникам, четвергам и субботам. В настоящее время на данные рейсы уже открыта продажа билетов, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Всего в зимнем расписании лоукостера запланировано 86 маршрутов, из которых более 70% — внутрироссийские. В числе новых — рейсы из Петербурга в Новосибирск, Уфу, Пермь и Челябинск.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Победа» подала заявку на выполнение семи рейсов в неделю из Пулково в столицу Казахстана Нур-Султан, Алма-Ату, а также Дубай (ОАЭ). При этом еще в январе авиакомпания заявляла о полном прекращении полетной программы из Петербурга за границу.