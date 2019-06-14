Лоукостер «Победа» подал заявку на рейсы из Петербурга в города Казахстана и ОАЭ

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») подала заявку на выполнение семи рейсов в неделю из Пулково в столицу Казахстана Нур-Султан, Алма-Ату, а также Дубай (ОАЭ), следует из данных Росавиации.

При этом еще в январе 2019 года в авиакомпании «Победа» заявляли о прекращении с весны полетной программы из Пулково за границу. Причиной такого решения стали задержки вылетов из-за проверок сотрудников пограничной службы аэропорта. В лоукостере пока официально не заявляли о возобновлении полетов из Петербурга за рубеж.

Как ранее писал “Ъ-СПб”, авиакомпания «Победа», не договорившись с погранслужбой Пулково об ускорении проверок международных рейсов из аэропорта, прекратила переговоры об их возобновлении. Перевозчик требует жестких финансовых гарантий отсутствия задержек, но погрануправление ФСБ отмечает, что они обусловлены действиями экипажей самой компании. В итоге «Победа» будет летать из Петербурга только на черноморские курорты.

Яна Войцеховская