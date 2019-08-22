Фермерам Удмуртии компенсируют затраты на оплату страховки урожая

Власти Удмуртии компенсируют часть затрат фермеров на оплату страховой премии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства региона. Документ подписал премьер республики Ярослав Семенов.

Субсидию смогут получить сельхозтоваропроизводители, не имеющие долгов по налогам и вовремя собравшие нужные бумаги. В среднем селяне смогут компенсировать половину стоимости страховки урожая. От них требуется заполнить заявку, предоставить копии платежных поручений и страхового договора, справку об отсутствии задолженности по налогам, выписку из госреестра и другие документы. После получения компенсации фермеры обязаны отчитаться о тратах в минсельхоз региона.

Ранее в Удмуртии ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Сообщалось, что представители хозяйств считают, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб.