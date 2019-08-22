РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новых игроков

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила клубу «Ростов» регистрировать новых игроков. Эта мера стала ограничительной из-за того, что клуб до сих пор не выплатил долги тренерскому штабу Курбана Бердыева. Соответствующая информация опубликована на сайте РФС.

С заявлением о применении санкций в отношении ростовского клуба выступил сам Курбан Бердыев, а также тренеры Иван Данильянц и Александр Мацюра. Поводом стало неисполнение «Ростовом» решения палаты от 28 июня 2019 года — тогда РФС обязал клуб выплатить долг Курбану Бердыеву и тренерам его штаба. Отмечается, что запрет на регистрацию новых игроков может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Ростов"в случае исполнения обязательств перед тренерами.

Как сообщалось ранее, долги образовались из-за невыплаты премий. Отмечалось, что общая сумма долга составляет около 100 млн руб.

Курбан Бердыев тренировал ФК «Ростов» с декабря 2014 по август 2016 года. В 2016 году «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, в целом сезон 2015/2016 стал самым успешным в истории клуба. Впервые за все годы своего существования команда получила право принять участие в Лиге чемпионов. Однако, вскоре тренер покинул свой пост, решение он объяснил долгами клуба по зарплате перед тренерами, футболистами и персоналом команды. Летом 2017 года Бердыев вернулся в «Рубин».

Кристина Федичкина