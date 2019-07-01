РФС обязал ФК «Ростов» выплатить долг Курбану Бердыеву и тренерам его штаба

Российский футбольный союз (РФС) обязал футбольный клуб «Ростов» погасить долги перед тренерами Курбаном Бердыевым, Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой. Соответствующая информация опубликована на сайте РФС.

В частности, ФК «Ростов» выплатит тренерам задолженность по трудовому договору и расходы на представителя в части. «В удовлетворении остальной части отказать», — сказано в сообщении. РФС не уточняет, какие еще требования выдвигали тренеры. Тренерам Владимиру Кулаеву и Якубу Уразсахатову отказали в удовлетворении заявления о взыскании задолженности по трудовому договору.

Ранее сообщалось, что несколько тренеров штаба Курбана Бердыева потребовали от футбольного клуба «Ростов» вернуть долги, образовавшиеся из-за невыплаты премий. Отмечалось, что общая сумма долга составляет около 100 млн руб.

Напомним, Курбан Бердыев тренировал ФК «Ростов» с декабря 2014 по август 2016 года. 21 мая 2016 года ФК «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, в целом сезон 2015/2016 стал самым успешным в истории клуба. Впервые за все годы своего существования команда получила право принять участие в Лиге чемпионов. Однако, вскоре тренер покинул свой пост, решение он объяснил долгами клуба по зарплате перед тренерами, футболистами и персоналом команды. Летом 2017 года Бердыев вернулся в «Рубин».

Кристина Федичкина