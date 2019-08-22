«ЧТЗ-Уралтрак» прокомментировал иск о банкротстве предприятия

Руководство «ЧТЗ-Уралтрак» считает иск партнера ООО «ПО “Альфа-Металл”» о признании завода банкротом неправомерным и уверено, что арбитражный суд отклонит его. Комментарий о судебном разбирательстве в рамках дела о признании предприятия финансово несостоятельным в редакцию «Ъ-Южный Урал» прислала пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак».

«Действия ООО «ПО “Альфа-Металл”», направленные на признание ООО «ЧТЗ-Уралтрак» несостоятельным (банкротом), осуществлены с нарушением порядка, предусмотренного законодательством о несостоятельности (банкротстве). В связи с этим иск подлежит оставлению без удовлетворения в рамках дела»,- прокомментировали в «ЧТЗ-Уралтрак».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал иск филиала ООО «Промышленное обеспечение “Альфа-Металл”» в Каменске-Уральском (Свердловская область, занимается производством заготовок и деталей из цветных металлов) о признании банкротом ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Предприятие сообщило о непогашенной кредиторской задолженности в размере 4,9 млн руб. Как следует из данных в картотеке арбитражного суда, компании судились из-за этого долга с конца 2018 года. Около 5 млн руб. вместе с неустойками «ЧТЗ-Уралтрак» не выплатил по договору поставки от 12 августа 2018 года. Суд обязал предприятие рассчитаться с кредитором. «ЧТЗ-Уралтрак» обращался с ходатайством об отсрочке выплаты долга на 46 месяцев, в качестве причины указывались тяжелое финансовое положение и наличие обязательств перед другими кредиторами. Суд в удовлетворении этой просьбы отказал, апелляционная инстанция также не поддержала «ЧТЗ-Уралтрак».

«Ъ-Южный Урал» также стало известно, что «ЧТЗ-Уралтрак» 16 августа направил уведомление в главное управление по труду и занятости области о сокращении до 18 октября 265 сотрудников. При этом врио губернатора региона Алексей Текслер уверял рабочих во время визита на завод 13 августа, что никаких увольнений не будет.