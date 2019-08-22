Границы зон затопления в Иркутской области внесены в государственный реестр недвижимости

Федеральная кадастровая палата внесла границы зон затопления в Иркутской области в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Как сообщили в пресс-службе ведомства, это было сделано по поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения.

«Речь идет о зонах, прилегающих к рекам Ия, Азей и Тулунчик в границах города Тулуна, а также к реке Уде в границах города Нижнеудинска. В границах зон затопления нельзя размещать новые населенные пункты и возводить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты»,— говорится в поступившем в “Ъ” сообщении ведомства. Также в пресс-службе уточнили, что сейчас кадастровая палата предоставляет правительству области сведения из ЕГРН об объектах недвижимости граждан для получения ими социальных выплат.

Напомним, 25 июня в области началось сильное наводнение. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тыс. домов не подлежит восстановлению. Погибло 25 человек. Власти Иркутской области полагают, что третья волна сильного паводка в регионе маловероятна.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.