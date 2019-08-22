США считают, что Иран может использовать прошлые разработки в сфере ядерного оружия

Соединенные Штаты полагают, что Иран скрывает документы о своих прошлых разработках в области ядерных вооружений, чтобы в дальнейшем иметь возможность использовать их для обновления соответствующей программы. В докладе Госдепартамента США о выполнении соглашений в области контроля над вооружениями, на который ссылается ТАСС, отмечается, американское разведсообщество не фиксирует со стороны Ирана действий, которые бы указывали на разработку ядерного заряда сейчас.

«В 2026 году, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), основные ограничения иранской ядерной программы будут сняты, и Иран сможет расширить производство ядерного топлива и накапливать запасы обогащенного урана, пока это не ограничит, например, новое соглашение»,— говорится в докладе. В документе подчеркивается, что «разведсообщество США продолжит анализировать архивную информацию» для оценки «предыдущих усилий Ирана в ядерной сфере».

Напомним, отношения США и Ирана обострились в прошлом году, после того как в мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан Ираном и шестью мировыми державами, в том числе США, в 2015 году. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы.

О попытках США заручиться поддержкой других стран в сдерживании Ирана — в материале “Ъ”.