На Урале после обрушения породы в шахте погиб рабочий

В шахте Ново-Кальинская в Североуральске (Свердловская область) после обрушения породы погиб 49-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

«Аварийно-спасательные работы на шахте завершены. Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни. Горноспасатели поднимают его на поверхность»,— рассказали в МЧС.

По факту гибели рабочего свердловское следственное управление СКР и прокуратура проводят доследственную проверку. «Тело погибшего направят на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Опрашиваются рабочие предприятия, истребуется документация о проводившихся работах, о проведении инструктажа сотрудников шахты»,— сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, погибший был взрывником. Технологическое производство на шахте не нарушено.

Обрушение произошло 21 августа. Шахту разрабатывает Североуральский бокситовый рудник (СУБР, входит в «Русал»). По данным СУБРа, по предварительным данным, инцидент произошел в результате горного удара (локального подземного землетрясения). На предприятии создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента. Шахта продолжает работу в штатном режиме.