В шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

Один человек заблокирован в шахте Ново-Кальинская в Североуральске (Свердловская область) после обрушения породы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В пресс-службе регионального МЧС пообещали дать комментарий позже.

Шахту разрабатывает Североуральский бокситовый рудник (СУБР, входит в «Русал»). «21 августа на шахте «Ново-Кальинская», по предварительным данным, в результате горного удара (локального подземного землетрясения) при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия. На предприятии создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента. Шахта продолжает работу в штатном режиме«,— сообщили в СУБРе.