Мэр Ачинска раскритиковал работу системы-112 после взрывов на военном складе

Мэр Ачинска в Красноярском крае Илай Ахметов раскритиковал работу системы вызовов оперативных служб после серии взрывов на военном складе вблизи города, сообщила пресс-служба местной администрации.

«Боевая проверка службы-112, которая должна была сразу информировать население, показала, что чуть нагрузочка — и пожалуйста, 112 захлебнулся»,— сказал Илай Ахметов. Глава города отметил, что система-112 — это «краевая собственность и городу не принадлежит». Сейчас к ней подключили шесть линий и сделали телефон многоканальным.

Напомним, 5 и 9 августа недалеко от деревни Каменка в Ачинском районе произошли две серии взрывов на складе артиллерийских припасов. Режим чрезвычайоной ситуации действовал до 13 августа. В результате взрывов пострадали 40 человек. В первые два дня после взрыва на единый номер 112 поступило около 40 тыс. звонков.

Подробнее о системе оповещения — в материале “Ъ” «112» временно недоступен»

Юлия Сасевич