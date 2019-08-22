Эксперты назвали возраст самых недисциплинированных заемщиков МФО

Почти четверть должников микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25–30 лет. Это — самая большая по численности группа заемщиков с плохими долгами, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

«На втором месте — заемщики в возрасте 35–40 лет (17,9%), замыкают тройку лидеров категория 31–34 года (16,4%)»,— приводит «РИА Новости» выдержку из исследования. При этом меньше всего плохих долгов приходится на заемщиков старше 51 года.

Более трети российских заемщиков с трудом расплачиваются по кредитам, к такому выводу пришел ВЦИОМ. За два года доля тех, у кого возникают сложности с возвратом займов, выросла в полтора раза. Сейчас она почти такая же, как в 2009 году. Число тех, кто расплачивается с банком без проблем, с 2017-го упала на 10%.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Россияне с трудом справляются с долговым бременем».