Сахалин намерен субсидировать «Аэрофлот» на 2,6 млрд рублей в год

Власти Сахалина планируют выделять из бюджета региона по 2,6 млрд руб. в год на субсидирование билетов на рейсы «Аэрофлота», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы региона. «Это большие деньги, но польза от них будет еще больше»,— цитирует пресс-служба слова врио губернатора Валерия Лимаренко. По информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, сумма пока предварительная.

«Аэрофлот» с 27 октября открывает собственный рейс в Южно-Сахалинск. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа «плоских» тарифов на рейс распространяться не будет.

В конце 2018 года господин Лимаренко призвал «Аэрофлот» возобновить полеты из региона в Москву. Компания отказалась летать на остров в зимнее время, передав обязанность дочерней «России», которая летает реже.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Аэрофлот" зовут вернуться на Сахалин».