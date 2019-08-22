В Венесуэле цена продуктовой корзины для семьи превысила 80 минимальных зарплат

Набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле подорожал в июле до 3,24 млн боливаров (порядка $220), что составляет 81 минимальную зарплату, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра при Федерации учителей, отслеживающего ситуацию в этой сфере.

За месяц цена продуктовой корзины выросла на 23,7%, а в годовом выражении — на 47 тыс. процентов. Минимальная зарплата в Венесуэле в настоящее время равна 40 тыс. боливаров ($2,7).

Согласно оценкам ООН, страну покинули более 4 млн человек. Международный валютный фонд спрогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.

Рост инфляции в апреле достиг 44,7%. Продолжающийся экономический кризис сопровождается дефицитом товаров первой необходимости. В 2018 году годовая инфляция в стране составила почти 1,7 млн процентов.