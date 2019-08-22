Ливни не привели к отставанию при строительстве второй очереди Восточного

Отставания строительства второй очереди космодрома Восточный от графика из-за ливней нет, сообщили ТАСС в «Роскосмосе». «Генеральным подрядчиком строительства данного объекта выполняются необходимые мероприятия по водоотведению, позволяющие осуществлять работы в соответствии с графиками»,— рассказали госкорпорации.

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что строительство на космодроме идет, несмотря на обильные дожди. Тогда он сказал, что на месте «заливает котлованы, техника работает очень тяжело».

В среду синоптики вновь объявили об ухудшении погодных условий в Амурской области в конце недели.

Амурская область, где многие районы попали в зону наводнения, подсчитывает убытки в ожидании завершения подтоплений населенных пунктов и сельхозугодий по мере приближения паводковой волны к границам региона. На совещании, где убытки от мощных ливней и разлива рек подсчитывали аграрии, губернатор Василий Орлов обнародовал его предварительные размеры.

Потери от наводнения оценили в 3,5 млрд рублей.