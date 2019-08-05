Власти Амурской области оценили потери от наводнения в 3,5 млрд рублей

Амурская область, где многие районы попали в зону наводнения, подсчитывает убытки в ожидании завершения подтоплений населенных пунктов и сельхозугодий по мере приближения паводковой волны к границам региона. На совещании, где убытки от мощных ливней и разлива рек подсчитывали аграрии, губернатор Василий Орлов обнародовал предварительные размеры убытка.

«Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 млрд руб. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью, а также объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это не окончательная сумма ущерба: комиссии продолжают подсчитывать потери»,— заявил глава региона. По итогам обследования сельхозугодий уже на данном этапе регион потерял более 169 тыс. га посевов.

Власти также полагают, что некоторые фермеры изначально засеивают поля на участках, которые находятся в зоне риска, но не страхуют урожай. При этом сумма выплат за потерянный урожай составляет 50% тем фермерам, которые не застраховали свои посевы, 100% — тем, кто воспользовался услугами страховых компаний.

Паводок также нанес заметный ущерб транспортной инфраструктуре, комиссии проводят обследование жилых домов, оказавшихся на пути паводковой волны. Ранее власти Приамурья заявляли, что не исключают возможности создания новых поселений на безопасных участках для тех, чье жилье будет признано непригодным для дальнейшего проживания. Подобная практика применялась после масштабного наводнения в 2013 году: в селе Волково было построено 70 домов для пострадавших от наводнения и по программе устойчивого развития села.

Майя Зорина, Благовещенск