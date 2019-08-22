Трамп опять объявил о желании отменить право на гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп заявил, что «всерьез» рассматривает возможность отмены права на гражданство по рождению. Он сказал, что это преимущество, «откровенно говоря — абсурдно».

«Мы рассматриваем это (отмену.— “Ъ”) серьезным образом»,— приводит AP слова господина Трампа. Подобное заявление президент уже делал в октябре.

О том, что политик намерен подписать такое постановление, он заявил в интервью программе Axios on HBO. Последние десять лет американское гражданство ежегодно получали от 275 тыс. до 370 тыс. детей неамериканских граждан, среди которых есть и россияне.

Право ребенка на получение американского гражданства в случае, если он родился в США, предусмотрено 14-й поправкой к Конституции. В ней говорится, что все люди, родившиеся на территории страны, «являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают». Поправка была принята в 1868 году.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп планирует отменить право на гражданство США по рождению».