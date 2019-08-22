Трамп вновь призвал Европу забрать своих граждан, воевавших за ИГ

Президент США Дональд Трамп считает, что Франция, Германия и другие страны должны принять обратно своих граждан, захваченных во время участия в боях на стороне «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Иначе, предупредил он, у США «не останется выбора, как отпустить их в те страны, откуда они приехали», передает AP.

Господин Трамп заявил, что США и их союзники задержали «тысячи» бойцов ИГ. Он подчеркнул, что США не собираются держать их на базе Гуантанамо «следующие 50 лет и платить за это».

В начале года президент США уже призывал европейских союзников забрать из Сирии своих граждан, воевавших в рядах ИГ. Свыше 800 террористов были захвачены США в ходе боев на восточном берегу реки Евфрат. Если просьба Вашингтона не будет услышана, Дональд Трамп пообещал просто отпустить террористов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп просит Европу забрать террористов из Сирии».